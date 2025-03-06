У Канаді виростили найбільшого у світі бика: як виглядає диво-тварина

У Канаді бичок, якого звати Біф, став рекордсменом. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найвищий бик у світі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про рекордсмена

Бик Біф народився і виріс у канадській провінції Альберта. Його господарка – Жасмін Енц – спершу шукала іншого бичка для верхової їзди, але швидко прив'язалася до Біфа.

Із самого початку бичок не вирізнявся своїми розмірами. Проте поступово господарка почала помічати, що Біф "переріс своїх друзів-коней і продовжував рости".

Як виглядає бичок Біф: дивіться відео

Зараз він важить понад 1100 кілограмів та має зріст 1,95 метра. Через це семирічний бичок і став рекордсменом як найвищий бик у світі.

Цікаво знати! Розміри биків значно варіюються залежно від породи, віку, статі та умов утримання. У середньому дорослий бик важить 600 – 850 кілограмів. Однак окремі представники породи можуть досягати ваги у 1000 кілограмів. Збалансований раціон і належний догляд сприяють оптимальному росту та розвитку тварин.

Як харчується бичок

Щоб підтримувати здоров'я Біфа, господарка годує його високоякісною люцерною. Тварина з'їдає приблизно 1133,9 кілограма на місяць. Бичок також регулярно пасеться на траві та сіні. Оскільки Біф достатньо їсть, Жасмин не годує його зерном.