Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекордсмене

Бык Биф родился и вырос в канадской провинции Альберта. Его хозяйка – Жасмин Энц – сначала искала другого бычка для верховой езды, но быстро привязалась к Бифу.

С самого начала бычок не отличался своими размерами. Однако постепенно хозяйка начала замечать, что Биф "перерос своих друзей-коней и продолжал расти".

Как выглядит бычок Биф: смотрите видео

Сейчас он весит более 1100 килограммов и имеет рост 1,95 метра. Поэтому семилетний бычок и стал рекордсменом как самый высокий бык в мире.

Интересно знать! Размеры быков значительно варьируются в зависимости от породы, возраста, пола и условий содержания. В среднем взрослый бык весит 600 – 850 килограммов. Однако отдельные представители породы могут достигать веса в 1000 килограммов. Сбалансированный рацион и надлежащий уход способствуют оптимальному росту и развитию животных.

Как питается бычок

Чтобы поддерживать здоровье Бифа, хозяйка кормит его высококачественной люцерной. Животное съедает примерно 1133,9 килограмма в месяц. Бычок также регулярно пасется на траве и сене. Поскольку Биф достаточно ест, Жасмин не кормит его зерном.