Найбільшу акулу у світі помітили біля берегів США: як вона виглядає

У США б'ють на сполох, адже величезна біла акула, на ім'я Претендент неочікувано з'явилася біля узбережжя Північної Кароліни. Цей звір завдовжки майже п'ять метрів і складає реальну небезпеку для людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The US Sun.

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Як повідомляють зоозахисники, Претендент вже кілька місяців блукає вздовж узбережжя Північної Кароліни. Вчені відстежують її місцезнаходження за допомогою трекера, який подає сигнал щоразу, коли плавник акули з'являється на поверхні води.

Цікаво. Претендент – найбільша біла акула у світі. Вона важить 725 кілограмів та сягає 4,2 метра завдовшки. Велика біла акула є найнебезпечнішою серед усіх видів акул щодо кількості зафіксованих атак на людей. Проте саме Претендент не є "мисливцем на людей". Він не наближається до пляжів із великою кількістю людей і не нападає. Принаймні, поки що таких інцидентів не було.

Як виглядає Претендент: дивіться відео

Тож, відпочивальникам на пляжі поки не варто панікувати, оскільки акула все ще плаває на досить великій відстані від берегової лінії.

Ми часто бачимо, як акули, за даними нашого глобального відстеження акул, проводять деякий час біля Зовнішніх мілин, перш ніж рушити на північ. Судячи з усього, саме це і робить біла акула,

– зазначив головний науковий співробітник і ветеринар OCEARCH доктор Харлі Ньютон.

Навіщо вчені стежать за акулою

Вперше науковці упіймали цю акулу 17 січня 2025 року. Тоді на неї встановили спеціальний трекер, щоб відстежувати її переміщення. Це дозволяє відстежувати її міграційні шляхи наступні 5 років і надає унікальні дані:

про життя і поведінку великих білосмугих акул;

про вплив кліматичних змін на міграційні маршрути;

сприяє розробці заходів для їх охорони.

Раніше британець Кертіс Міллер під час риболовлі в Південній Африці сфотографувався з акулою, яка прикидалася мертвою. У лікарні Міллеру наклали 91 шов.