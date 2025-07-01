У Голлівуді відкрили ресторан Tesla: біля входу "зигують" надувні Ілони Маски

У Лос-Анджелесі відкрили перший у світі ресторан Tesla Diner – інноваційний заклад, який поєднує ретро-атмосферу з футуризмом і технологіями майбутнього. Але без скандалу не обійшлося: біля входу в ресторан з’явилися надувні фігури Ілона Маска, що "зигують".

Це був протестний перформанс від противників мільярдера, які бойкотують Tesla. Автори акції назвали її "маркетинговою сатирою" на культ особистості Маска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на NEXTA Live.

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Що відомо про сам ресторан?

Tesla Diner – це більше ніж просто закусочна. На території локації розташовано:

80 потужних зарядок Supercharger v4;

Кінотеатр просто неба з двома 45-футовими LED-екранами;

Цілодобовий ресторан з класичним американським меню;

Роботи Optimus, які допомагають обслуговувати гостей;

Тераса з видом на Голлівудський знак.

Ресторан працює в режимі 24 на 7, а замовлення можна робити прямо з авто через мобільний додаток Tesla Diner. Водії можуть дивитися фільми на головному екрані, підключаючи звук та відео до системи автомобіля – пасажири теж отримують повний досвід перегляду.

Гостей пригощають бургерами, сендвічами, нагетсами, тунець-сендвічем з сиром та навіть чилі з Wagyu. Страви подають у коробках у формі Cybertruck, а офіціанти ковзають по залу на роликах – як у класичних американських закусочних 50-х років. В інтер'єрі – поєднання неону, хрому і стилізованих елементів Tesla.

Біля входу в ресторан з'явилися надувні фігури Ілона Маска: дивіться відео

Попри незвичну атмосферу й прорив у сфері розваг, Tesla Diner став епіцентром суперечок через персоналію Маска. Але, схоже, саме цього ефекту він і прагнув: поєднати шоу, технології та обговорення в одній тарілці.

Раніше ми розповідали про те, що Ілон Маск відзначився дивною поведінкою на інавгурації Дональда Трампа, виконавши дивний танець та жест, схожий на нацистське привітання.