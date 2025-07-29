Це був протестний перформанс від противників мільярдера, які бойкотують Tesla. Автори акції назвали її "маркетинговою сатирою" на культ особистості Маска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на NEXTA Live.

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Що відомо про сам ресторан?

Tesla Diner – це більше ніж просто закусочна. На території локації розташовано:

80 потужних зарядок Supercharger v4;

Кінотеатр просто неба з двома 45-футовими LED-екранами;

Цілодобовий ресторан з класичним американським меню;

Роботи Optimus, які допомагають обслуговувати гостей;

Тераса з видом на Голлівудський знак.

Ресторан працює в режимі 24 на 7, а замовлення можна робити прямо з авто через мобільний додаток Tesla Diner. Водії можуть дивитися фільми на головному екрані, підключаючи звук та відео до системи автомобіля – пасажири теж отримують повний досвід перегляду.

Гостей пригощають бургерами, сендвічами, нагетсами, тунець-сендвічем з сиром та навіть чилі з Wagyu. Страви подають у коробках у формі Cybertruck, а офіціанти ковзають по залу на роликах – як у класичних американських закусочних 50-х років. В інтер'єрі – поєднання неону, хрому і стилізованих елементів Tesla.

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Попри незвичну атмосферу й прорив у сфері розваг, Tesla Diner став епіцентром суперечок через персоналію Маска. Але, схоже, саме цього ефекту він і прагнув: поєднати шоу, технології та обговорення в одній тарілці.

Раніше ми розповідали про те, що Ілон Маск відзначився дивною поведінкою на інавгурації Дональда Трампа, виконавши дивний танець та жест, схожий на нацистське привітання.