Это был протестный перформанс от противников миллиардера, которые бойкотируют Tesla. Авторы акции назвали ее "маркетинговой сатирой" на культ личности Маска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на NEXTA Live.

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Что известно о самом ресторане?

Tesla Diner – это больше чем просто закусочная. На территории локации расположено:

80 мощных зарядок Supercharger v4;

Кинотеатр под открытым небом с двумя 45-футовыми LED-экранами;

Круглосуточный ресторан с классическим американским меню;

Роботы Optimus, которые помогают обслуживать гостей;

Терраса с видом на Голливудский знак.

Ресторан работает в режиме 24 на 7, а заказы можно делать прямо из авто через мобильное приложение Tesla Diner. Водители могут смотреть фильмы на главном экране, подключая звук и видео к системе автомобиля – пассажиры тоже получают полный опыт просмотра.

Гостей угощают бургерами, сэндвичами, наггетсами, тунец-сэндвичем с сыром и даже чили с Wagyu. Блюда подают в коробках в форме Cybertruck, а официанты скользят по залу на роликах – как в классических американских закусочных 50-х годов. В интерьере – сочетание неона, хрома и стилизованных элементов Tesla.

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Несмотря на необычную атмосферу и прорыв в сфере развлечений, Tesla Diner стал эпицентром споров из-за персоналии Маска. Но, похоже, именно этого эффекта он и стремился: совместить шоу, технологии и обсуждения в одной тарелке.

Ранее мы рассказывали о том, что Илон Маск отметился странным поведением на инаугурации Дональда Трампа, выполнив странный танец и жест, похожий на нацистское приветствие.