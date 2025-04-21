Хлопець спеціально підпалив будинок, щоб побачити пожежників: що було далі

У Британії стався курйозний інцидент. 26-річний Джеймс Браун був настільки "одержимий" пожежною службою, що для того, щоб побачити своїх "ідолів", він спеціально підпалив свій будинок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Як з'ясувалося, хлопець протягом року здійснив 80 дзвінків до служби. Тож пожежа у власному будинку була кульмінацією цієї історії.

Так, за ніч пожежники двічі виїжджали до будинку Джеймса Брауна. Хлопець зізнався, що сам підпалив щиток, аби побачити рятувальників.



Хлопець підпалив свій будинок, щоб побачити пожежних / Фото Unsplash

Хлопця визнали "одержимим"

Ця справа дійшла до суду, де його назвали "одержимим" пожежною службою. Сам хлопець зізнався, що в ідеальному світі він хотів би бути пожежником.

Його заарештували і виглядав він цілком задоволеним своїм арештом. Хлопець був зачарований присутністю пожежників і поліції на його ділянці,

– описали хлопця в суді.

Яке покарання він отримав

Зрештою хлопця засудили до умовного тюремного ув'язнення у двох випадках підпалу з необережності, що загрожувала життю.

Цікаво! В Україні існують штрафи за хибний виклик екстрених служб передбачений статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це людина може отримати штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Раніше ми писали про кролика, який заліз у відсік двигуна літака United Airlines, спричинивши вибух та пожежу. У той момент на борту перебували 159 людей.