Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Как выяснилось, парень в течение года совершил 80 звонков в службу. Поэтому пожар в собственном доме был кульминацией этой истории.

Так, за ночь пожарные дважды выезжали в дом Джеймса Брауна. Парень признался, что сам поджег щиток, чтобы увидеть спасателей.



Парень поджег свой дом, чтобы увидеть пожарных / Фото Unsplash

Парня признали "одержимым"

Это дело дошло до суда, где его назвали "одержимым" пожарной службой. Сам парень признался, что в идеальном мире он хотел бы быть пожарным.

Его арестовали и выглядел он вполне довольным своим арестом. Парень был очарован присутствием пожарных и полиции на его участке,

– описали парня в суде.

Какое наказание он получил

В конце концов парня приговорили к условному тюремному заключению в двух случаях поджога по неосторожности, что угрожала жизни.

Интересно! В Украине существуют штрафы за ложный вызов экстренных служб предусмотренный статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это человек может получить штраф в размере от 850 до 3400 гривен.

Ранее мы писали о кролике, который залез в отсек двигателя самолета United Airlines, вызвав взрыв и пожар. В тот момент на борту находились 159 человек.