Незвичайний рекорд: британець встановив рекорд за найдовший пук у світі

Британець з незвичними здібностями потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Все завдяки своїй здатності пукати у такт з музикою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про рекордсмена

Рекордсмена звати Пол Метан. Він відкрив у собі новий талант під час йоги і вирішив розвивати його. Він ще з 1980-х регулярно влаштовував "виступи" перед друзями. У 2009 році він зумів вразити суддів шоу "Британія має талант". Хоча дехто з журі відреагував доволі різко, назвавши його номер "огидним".

Ба більше, чоловік роками заробляв на життя у такий спосіб. Тому від початку свого шляху британець брав участь в різних заходах, розважальних шоу та доводив, що він гідний цього титулу.

Як виглядає рекордсмен: дивіться відео

Зараз Пол Метан проводить час, "пукаючи" свої улюблені пісні та виконуючи привітання з днем народження, такий контент він викладає на своїй сторінці в YouTube. Окрім того, він активно гастролює по всьому світу в комедійних клубах зі своїми незвичними вміннями.

Цікаво! Найдовший зафіксований пук у світі тривав 2 хвилини 42 секунди, і його автором вважається Бернард Клемонс з Лондона. Цей рекорд згадується в інтернет-спільнотах, хоча офіційного підтвердження від Книги рекордів Гіннеса наразі немає.

Хоча ці рекорди можуть здаватися кумедними, вони демонструють, наскільки різноманітними можуть бути людські таланти та прагнення до унікальності.

Раніше ми писали про чоловіка, на ім'я Абольфазл Сабер Мохтарі, який встановив рекорд, приліпивши до свого тіла 96 ложок без клею чи скотчу.