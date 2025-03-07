Британський Віллі Вонка: хлопець пограбував 9 магазинів, викравши плитки шоколаду

В Англії поліція виявила та затримала "шоколадного крадія". Хлопець відзначився тим, що протягом пів року крав шоколадки з різних магазинів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про злочини

Як зазначають правоохоронці, із серпня по січень 20-річний Іоніт Рова обікрав дев’ять магазинів Tesco та супермаркет Aldi по всій Англії.

Свою першу крадіжку хлопець здійснив 20 серпня у магазині Tesco в Давентрі. Тоді він виніс товарів на суму 800 фунтів стерлінгів (понад 1000 доларів). Однак на цьому він не зупинився. Протягом пів року хлопець здійснював такі крадіжки в різних магазинах Британії.

Цікаво! Магістратський суд міста Редінга виніс вирок "серійному крадію шоколаду". Його ув'язнили на 10 тижнів.



Хлопець пів року крав шоколадки з магазинів / Фото Unsplash

Криза шоколаду у світі

У 2024 році світ зіткнувся з "шоколадною кризою", спричиненою значним дефіцитом какао-бобів, що призвело до стрімкого зростання цін на шоколад. Основними факторами цієї кризи стали несприятливі погодні умови та структурні проблеми у виробництві какао.

Через високу вологість плантації какао постраждали від грибкових інфекцій та вірусів, що додатково знизило врожайність. Як наслідок – у березні 2024 року ціни на какао-боби досягли рекордних 7000 доларів за тонну, що на 65% більше порівняно з початком року.

В Україні це призвело до подорожчання шоколаду: плитка, яка раніше коштувала 20 – 30 гривень, тепер продається за 40 – 50 гривень і більше.