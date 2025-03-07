Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о преступлениях

Как отмечают правоохранители, с августа по январь 20-летний Ионит Рова обокрал девять магазинов Tesco и супермаркет Aldi по всей Англии.

Свою первую кражу парень совершил 20 августа в магазине Tesco в Давентри. Тогда он вынес товаров на сумму 800 фунтов стерлингов (более 1000 долларов). Однако на этом он не остановился. В течение полугода парень совершал такие кражи в разных магазинах Британии.

Интересно! Магистратский суд города Рединга вынес приговор "серийному вору шоколада". Его посадили на 10 недель.



Парень полгода воровал шоколадки из магазинов / Фото Unsplash

Кризис шоколада в мире

В 2024 году мир столкнулся с "шоколадным кризисом", вызванным значительным дефицитом какао-бобов, что привело к стремительному росту цен на шоколад. Основными факторами этого кризиса стали неблагоприятные погодные условия и структурные проблемы в производстве какао.

Из-за высокой влажности плантации какао пострадали от грибковых инфекций и вирусов, что дополнительно снизило урожайность. Как следствие – в марте 2024 года цены на какао-бобы достигли рекордных 7000 долларов за тонну, что на 65% больше по сравнению с началом года.

В Украине это привело к подорожанию шоколада: плитка, которая раньше стоила 20 – 30 гривен, теперь продается за 40 – 50 гривен и более.