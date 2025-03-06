Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @milothecritic.

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Реакція кота – безцінна

На оприлюднених у тіктоці відео видно, як господиня Майло – Теммі Сміт з американського штату Міннесота –пропонує коту спробувати різні страви. Але кіт, схоже, не в захваті від цієї ідеї. Він морщиться, відступає і навіть голосно фиркає. Однак, як виявилося, його поведінка пояснюється так званою "блошиною реакцією".

Кішки використовують орган нюху на даху рота, щоб краще сприймати запахи. Це абсолютно нормальне явище, хоча зустрічається не так уже й часто,

– пояснила Сміт.

В одному з найпопулярніших роликів Майло з підозрою нюхає ложку супу, потім з огидою морщиться.

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Але попри свою "вибагливість", Майло їсть практично все.

Він просто драматизує,

– пожартувала господиня кота.

Реакція соцмереж

Майло полонив серця тисяч користувачів соцмереж, які активно коментують його ролики. Вони залишають кумедні коментарі під його відео, зокрема:

"Я на 16-му тижні вагітності й реагую на їжу так само як Майло".

"Це я, коли хтось слухає російську музику".

"Я не можу з цього кота… Мені його шкода. Але це дуже смішно водночас!".

Зауважимо, що коти мають дуже високочутливий нюх, і їхня реакція на неприємні запахи може бути досить експресивною. Коли кіт відчуває запах їжі, яка йому не подобається, його мозок сприймає це як потенційну загрозу. Це може викликати рефлекторну реакцію, що схожа на реготання чи навіть невелике блювання, як спосіб організму відмовитися від продукту.