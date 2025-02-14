Ніби з іншої планети: жінка побачила рідкісну райдужну морську істоту на пляжі
- Кеті Меггс у Британії виявила рідкісного райдужного морського слимака Babakina anadoni, схожого на іншопланетного мешканця.
- Цей вид раніше був зафіксований у водах Великої Британії всього чотири рази і став сенсацією в соцмережах, набравши понад 1,4 мільйона переглядів.
У Британії Кеті Меггс виявила рідкісну морську істоту, яка нагадує іншопланетного мешканця. Мовиться про райдужного слимака Babakina anadoni.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм.
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Жінка зазначила, що провела 2 години серед скель на узбережжі Пензанса. Аж раптом їй посміхнулася удача. На оприлюднених кадрах видно, як яскраво-рожевий молюск із жовтими та білими плямами мирно спочиває у воді.
Боже мій, після двох годин пошуків ми щойно знайшли нашого першого райдужного морського слимака! Ми вже збиралися здаватися, але знайшли його в останній момент. Це абсолютно неймовірно!,
– ділиться емоціями Кеті.
Що знайшла жінка: дивіться відео
Довідка. Видання What's The Jam зазначає, що Babakina anadoni — вкрай рідкісний вид, який частіше зустрічається біля берегів Франції, Іспанії та Португалії. У водах Великої Британії його зафіксували всього чотири рази, згідно зі звітом 2023 року.
Реакція соцмереж
Дивовижна знахідка стала справжньою сенсацією в соцмережах, а опубліковане Кеті відео вже набрало понад 1,4 мільйона переглядів. Глядачі були вражені екзотичним виглядом морської істоти.
"Абсолютно приголомшливо. Я б ніколи не повірила, що такі створіння існують", – написав один з користувачів.
Інші користувачі жартували, порівнюючи слимака то з браслетом дружби, то з істотою, чия токсичність здатна "вбити вісім слонів".