Вважалася зниклою 1,5 століття: у Британії продадуть відому картину

У Британії на аукціоні планують продати картину Вільяма Тернера "Східний шквал". Про неї не було нічого чути майже півтора століття.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News.

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Що відомо про картину

Картина Вільяма Тернера була написана ним ще у підлітковому віці. Вперше її показали в Королівській академії 1793 року, коли художнику було 18 років.

Цей твір зображує буремний пейзаж Бристоля з видом на гарячі джерела Hot Wells, популярне місце відпочинку в Георгіанській Англії, з боку скелі Сент-Вінсент.



Картину виставлять на аукціоні / Фото Sotheby's

Після смерті першого власника, преподобного Роберта Ніксона, у 1837 році, картина зникла з поля зору на понад 150 років. У 2024 році, під час очищення полотна, було виявлено підпис Тернера, що підтвердило авторство. Раніше вважалося, що це робота іншого художника.

Чому це важливо? Ця картина є важливою для розуміння раннього періоду творчості Тернера, демонструючи його експерименти з технікою олійного живопису, що передували його пізнішим, більш абстрактним шедеврам. Вона також свідчить про амбіції молодого художника, який вже тоді прагнув підняти пейзажний живопис на новий рівень.

За скільки продадуть картину

Вже відомо, що аукціон відбудеться в лондонському будинку Sotheby's з 28 червня до 1 липня. Її планують продати за 300 000 фунтів стерлінгів, але не виключено, що кінцева сума буде значно більшою.

Раніше ми писали про сім'ю, яка виявила, що картини в їхньому будинку коштують цілий статок.