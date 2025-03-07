Поки нікого немає вдома: господарка була шокована, побачивши, чим займається її собака наодинці

Всі ми думаємо, що наші улюбленці сидять та сумують, коли ми йде з дому. Однак пес, на ім'я Кевін офіційно зруйнував цей міф. Його власниця показала, чим улюбленець займається насправді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @kevin.the.french.

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Чим займається пес вдома

Американка з Флориди пішла на роботу та увімкнула камеру відеонагляду, щоб подивитися, чим вдома займається її пес. Її здивуванню не було меж, коли вона побачила, що улюбленець відпочиває на дивані й дивиться мультфільми по телевізору.

Наші собаки люблять дивитися телевізор, тому залишаємо його ввімкненим, коли йдемо на роботу. Моя дружина – виїзний грумер, тому регулярно перевіряє запис протягом дня. Я також працюю недалеко від дому, і регулярно ходжу перевіряти, чи все нормально,

– розповіла власниця собаки, яку звуть Бренді.

Господарка побачила, чим займається її собака наодинці: дивіться відео

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах собака поводиться як людина: уважно стежить за екраном, зручно вмостившись на дивані.

Реакція соцмереж

Це відео стало дуже популярним у тіктоці. Люди залишали кумедні та милі коментарі:

"Сподіваюся, він не забув дістати м’ясо з морозилки".

"Це може бути циклічне відео... Кевін точно влаштовує домашню вечірку".

"Я дуже радий, що я не єдиний, хто залишає телевізор увімкненим заради своїх улюбленців".

Бренді зізнається, що створила обліковий запис у тіктоці для Кевіна, бо його порода відносно рідкісна, тож вона хоче, щоб більше людей дізналось про життя домашнього улюбленця.