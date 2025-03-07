Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @kevin.the.french.

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Чем занимается пес дома

Американка из Флориды пошла на работу и включила камеру видеонаблюдения, чтобы посмотреть, чем дома занимается ее пес. Ее удивлению не было предела, когда она увидела, что любимец отдыхает на диване и смотрит мультфильмы по телевизору.

Наши собаки любят смотреть телевизор, поэтому оставляем его включенным, когда уходим на работу. Моя жена – выездной грумер, поэтому регулярно проверяет запись в течение дня. Я также работаю недалеко от дома, и регулярно хожу проверять, все ли нормально,

– рассказала владелица собаки, которую зовут Бренди.

Хозяйка увидела, чем занимается ее собака наедине: смотрите видео

Заметим, что на обнародованных кадрах собака ведет себя как человек: внимательно следит за экраном, удобно устроившись на диване.

Реакция соцсетей

Это видео стало очень популярным в тиктоке. Люди оставляли забавные и милые комментарии:

"Надеюсь, он не забыл достать мясо из морозилки".

"Это может быть циклическое видео... Кевин точно устраивает домашнюю вечеринку".

"Я очень рад, что я не единственный, кто оставляет телевизор включенным ради своих любимцев".

Бренди признается, что создала аккаунт в тиктоке для Кевина, потому что его порода относительно редкая, поэтому она хочет, чтобы больше людей узнало о жизни домашнего любимца.