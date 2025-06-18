"Ніби господарі просто зникли": чоловік знайшов моторошні скарби у занедбаному особняку
- Трістан, дослідник закинутих маєтків, знайшов скарби у покинутому будинку, що належав дворянській родині, з залишками меблів, одягу та документів.
- У підвалі особняка був виявлений винний льох та хрест з ім'ям Оскар, а також старовинна монета 1717 року та збройовий щит родини.
- Дім зберігав атмосферу часу з запахом лаванди та незайманими кімнатами, створюючи враження, що господарі просто зникли.
Чоловік, на ім'я Трістан, який займається пошуком скарбів та дослідженням закинутих маєтків, виявив справжні скарби. У покинутому будинку, який, ймовірно, належав дворянській родині, чоловік знайшов підвал з усілякими цікавинками.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.
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Чоловік зізнався, що сам особняк виглядає по-особливому моторошно, адже здається, що його господарі просто зникли в одну мить. На стінах будинку і досі висять багато старих картин та сімейних фотографій. Кожна кімната була гарно оздоблена, з речами, одягом, меблями та документами, що залишилися після власників.
Весь маєток був недоторканим, скрізь висіли моторошні картини. Ми також знайшли старі фотографії, а кухня була повна гнилих продуктів,
– сказав дослідник.
У нього навіть склалося враження, що з цього будинку просто вийшли і не повернулися. Найбільше у цьому покинутому будинку чоловіка зацікавив підвал. Там був винний льох, а також хрест з іменем Оскар та двома датами – 2001 – 2002.
"Ми були шоковані, знайшовши щось подібне, але водночас щасливі, що мали можливість дослідити таку локацію", – прокоментував Трістан свою знахідку.
Як виглядає маєток зсередини / Фото urbexbelgie
Що виявили дослідники
Як зазначають ЗМІ, власники цього будинку були відомою шляхетською родиною, а деякі предмети з особняка сягають глибокої давнини. Дослідник знайшов стару монету 1717 року та збройовий щит, що належав самій родині.
А коли зайшли до вітальні, то відчули запах лаванди, який залишався там роками. Це була прекрасна капсула часу, свідком якої ми стали,
– додав він.
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