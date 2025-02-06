У Британії вкрали машину, "яку не можна викрасти"

Чоловік з Британії, на ім'я Джон придбав Range Rover 2024 SV Edition One за 227 000 доларів. Позашляховик позиціонували як машину, яку неможливо викрасти. Однак, не встиг він насолодитися покупкою, як через 60 годин розкішний позашляховик з обмеженої серії вкрали в нього з-під будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Турист відсудив мільйонну компенсацію після того, як його вдарило розсувними дверима

Відомо, що інцидент стався у британському місті Ворикшир. В автосалоні чоловіка запевнили, що автомобіль "не піддається викраденню".

Довідка. Мовиться про Range Rover 2024 SV Edition One, яких у Британії було випущено у кількості лише 550 одиниць. Автомобіль вирізнявся графітовими дисками за 10 000 фунтів стерлінгів, розкішним високотехнологічним салоном та різноманітними цікавими функціями.

Джон знав, що це приверне небажану увагу в країні, де останніми роками зростає кількість крадіжок автомобілів класу люкс, але він стверджує, що в дилерському центрі йому сказали, що в машині встановлено нове оновлення безпеки Jaguar Land Rover (JLR), яке зробило її непереборною.



Range Rover 2024 SV Edition One / Фото Auto Week

Машину вкрали

Але вже менш ніж через 60 годин автомобіль Джона був вкрадений з під'їзної доріжки.

Я почувався в безпеці, знаючи це. Я щойно заплатив 183 000 фунтів стерлінгів за автомобіль, вироблений JLR, і співробітники були впевнені, що тепер вони зробили ці автомобілі безпечними та невразливими,

– розповів Джон.

Власник досі не розуміє, як злодіям вдалося викрасти його розкішний Range Rover, навіть не розбивши вікно. Чоловік вже поскаржився в Jaguar Range Rover (JGR), заявивши про "катастрофічну відмову системи безпеки, рекламованої як передова", але компанія не хоче брати це до уваги.