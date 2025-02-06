Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Известно, что инцидент произошел в британском городе Уорикшир. В автосалоне мужчину заверили, что автомобиль "не поддается угону".

Справка. Речь идет о Range Rover 2024 SV Edition One, которых в Британии было выпущено в количестве всего 550 единиц. Автомобиль отличался графитовыми дисками за 10 000 фунтов стерлингов, роскошным высокотехнологичным салоном и разнообразными интересными функциями.

Джон знал, что это привлечет нежелательное внимание в стране, где в последние годы растет количество краж автомобилей класса люкс, но он утверждает, что в дилерском центре ему сказали, что в машине установлено новое обновление безопасности Jaguar Land Rover (JLR), которое сделало ее непреодолимой.



Range Rover 2024 SV Edition One / Фото Auto Week

Машину украли

Но уже менее чем через 60 часов автомобиль Джона был украден с подъездной дорожки.

Я чувствовал себя в безопасности, зная это. Я только что заплатил 183 000 фунтов стерлингов за автомобиль, произведенный JLR, и сотрудники были уверены, что теперь они сделали эти автомобили безопасными и неуязвимыми,

– рассказал Джон.

Владелец до сих пор не понимает, как ворам удалось похитить его роскошный Range Rover, даже не разбив окно. Мужчина уже пожаловался в Jaguar Range Rover (JGR), заявив о "катастрофическом отказе системы безопасности, рекламируемой как передовая", но компания не хочет принимать это во внимание.