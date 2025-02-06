Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Відомо, що інцидент стався у британському місті Ворикшир. В автосалоні чоловіка запевнили, що автомобіль "не піддається викраденню".

Довідка. Мовиться про Range Rover 2024 SV Edition One, яких у Британії було випущено у кількості лише 550 одиниць. Автомобіль вирізнявся графітовими дисками за 10 000 фунтів стерлінгів, розкішним високотехнологічним салоном та різноманітними цікавими функціями.

Джон знав, що це приверне небажану увагу в країні, де останніми роками зростає кількість крадіжок автомобілів класу люкс, але він стверджує, що в дилерському центрі йому сказали, що в машині встановлено нове оновлення безпеки Jaguar Land Rover (JLR), яке зробило її непереборною.



Range Rover 2024 SV Edition One / Фото Auto Week

Машину вкрали

Але вже менш ніж через 60 годин автомобіль Джона був вкрадений з під'їзної доріжки.

Я почувався в безпеці, знаючи це. Я щойно заплатив 183 000 фунтів стерлінгів за автомобіль, вироблений JLR, і співробітники були впевнені, що тепер вони зробили ці автомобілі безпечними та невразливими,

– розповів Джон.

Власник досі не розуміє, як злодіям вдалося викрасти його розкішний Range Rover, навіть не розбивши вікно. Чоловік вже поскаржився в Jaguar Range Rover (JGR), заявивши про "катастрофічну відмову системи безпеки, рекламованої як передова", але компанія не хоче брати це до уваги.