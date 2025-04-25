Британець випадково придбав власну машину: як таке можливо

Неймовірна історія сталася у Великій Британії. Чоловік випадково купив свою ж машину. Це сталося одразу ж після того, як невідомі викрали його старий автомобіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LADbible.

Дивіться також Скандал у Британії: чоловіка заарештували за розсилку листів із фекаліями депутатам

Що відомо про інцидент

Декілька місяців тому у чоловіка, на ім'я Юен Валентайн викрали його Honda Civic Type R. Він одразу ж звернувся до поліції та страхової. Але, щоб не втрачати час, чекаючи поки його авто знайдуть, він вирішив купити нове. Попередня модель – Honda Civic Type R – дуже сподобалася чоловіку, тож він вирішив придбати ідентичну модель.

Аж раптом він знайшов майже ідентичну машину:

той самий рік,

колір,

навіть кастомна вихлопна система.

Новий автомобіль був зареєстрований у DVLA, мав інші номерні знаки, VIN-номер та менший пробіг. Ціна також співпадала з попередньою – приблизно 1 226 000 гривень.



"Нове" авто було ідентичним зі старим / Фото з інстаграму ewan_valentine

Чоловік навіть подумати не міг, що це авто – насправді його викрадена машина. Але вже їдучи дорогою додому, Юен відчув дивне передчуття: все здавалося занадто знайомим.

Але сумніви стали підозрою, коли він знайшов у багажнику старий кілочок для намету та ялинкові іграшки. А далі – більше: обгортки у центральній колонці, збережена історія навігації, знайомі адреси, Bluetooth підключився автоматично. Це була його машина.

У мене затремтіли руки. Я думав, що мені доведеться з'їхати на узбіччя. Це божевілля,

– зізнався він.

Цікаво, що гараж, де Юен придбав свою "нову" машину, мав гарну репутацію. Поліція та спеціалісти підтвердили: це один із найкращих клонів, які вони будь-коли бачили.

Раніше ми писали про чоловіка з Львівщини, який намагався отримати водійське посвідчення обманом, використовуючи спеціальні окуляри для трансляції відео під час іспиту з ПДР.