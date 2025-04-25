Британець випадково придбав власну машину: як таке можливо
- Британець Юен Валентайн випадково купив свою викрадену машину, Honda Civic Type R.
- Він зрозумів, що це його авто, після виявлення знайомих предметів і деталей у машині, включаючи старий кілочок для намету та автоматичне підключення Bluetooth.
- Поліція та спеціалісти підтвердили, що це один із найкращих клонів автомобілів, які вони бачили.
Неймовірна історія сталася у Великій Британії. Чоловік випадково купив свою ж машину. Це сталося одразу ж після того, як невідомі викрали його старий автомобіль.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LADbible.
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Що відомо про інцидент
Декілька місяців тому у чоловіка, на ім'я Юен Валентайн викрали його Honda Civic Type R. Він одразу ж звернувся до поліції та страхової. Але, щоб не втрачати час, чекаючи поки його авто знайдуть, він вирішив купити нове. Попередня модель – Honda Civic Type R – дуже сподобалася чоловіку, тож він вирішив придбати ідентичну модель.
Аж раптом він знайшов майже ідентичну машину:
- той самий рік,
- колір,
- навіть кастомна вихлопна система.
Новий автомобіль був зареєстрований у DVLA, мав інші номерні знаки, VIN-номер та менший пробіг. Ціна також співпадала з попередньою – приблизно 1 226 000 гривень.
"Нове" авто було ідентичним зі старим / Фото з інстаграму ewan_valentine
Чоловік навіть подумати не міг, що це авто – насправді його викрадена машина. Але вже їдучи дорогою додому, Юен відчув дивне передчуття: все здавалося занадто знайомим.
Але сумніви стали підозрою, коли він знайшов у багажнику старий кілочок для намету та ялинкові іграшки. А далі – більше: обгортки у центральній колонці, збережена історія навігації, знайомі адреси, Bluetooth підключився автоматично. Це була його машина.
У мене затремтіли руки. Я думав, що мені доведеться з'їхати на узбіччя. Це божевілля,
– зізнався він.
Цікаво, що гараж, де Юен придбав свою "нову" машину, мав гарну репутацію. Поліція та спеціалісти підтвердили: це один із найкращих клонів, які вони будь-коли бачили.
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