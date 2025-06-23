Не міг злізти: чоловік з Індії осідлав верблюда і потрапив у халепу

На одній з автострад південного індійського міста Хайдарабад стався кумедний інцидент, який швидко підкорив соціальні мережі. На трасі помітили наїздника, який верхи на верблюді мчав просто по дорозі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

Дивіться також Занесений до Червоної книги: поблизу Чорнобиля на міні підірвався кінь Пржевальського

Що відомо про курйозний інцидент

Двоє чоловіків, проїжджаючи трасою, звернули увагу на чоловіка, який їхав трасою верхи на верблюді. Наїздник виявився нетверезим та не контролював тварину – вона вперто рухалася дорогою, і, здається, не мала наміру зупинятися.

Тоді випадкові свідки зрозуміли, що наїзник потрапив у халепу і не може самостійно зупинити тварину. Тоді чоловіки на машині не розгубились: обігнали тварину, змогли зупинити її та допомогли чоловіку злізти з незвичного "транспорту".

В Індії стався курйозний інцидент: дивіться відео

Відео цієї пригоди за шість днів стало вірусним: майже 1 мільйон переглядів і понад 30 тисяч лайків. Користувачі соцмереж вибухнули коментарями:

"Молодці. Врятували життя чоловіку та тварині".

"Я більше за верблюда переймався".

"Життя в Індії – це завжди несподіванка".

"Чому взагалі йому спало на думку їхати верхи в такому стані?".

На щастя, обійшлося без постраждалих – і для чоловіка, і для верблюда. Тим часом у тимчасово окупованому Криму лев напав на відомого місцевого колаборанта Олега Зубкова та сильно його травмував. Інцидент трапився у сафарі-парку "Тайган" у Севастополі.