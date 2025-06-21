Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
Читайте також Чорнобильську зону можуть перетворити на майданчик для малих модульних реакторів
Кінь Пржевальського загинув неподалік кордону
У ДПСУ повідомили, що вибух акустично задокументували прикордонники неподалік державного кордону.
Понівечене тіло тварини було виявлено біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше були позиції російських окупаційних військ,
– йдеться в повідомленні.
Прикордонники нагадали, що кінь Пржевальського – це рідкісний вид, занесений до Червоної книги.
Його акліматизація в Чорнобильській зоні вважається великим успіхом природоохоронців: ці тварини добре адаптувалися до умов напівдикої природи та стали символом екологічного відновлення території, що постраждала від аварії на ЧАЕС.
Цей трагічний випадок підкреслює довготривалі наслідки військової агресії: навіть після відступу російських військ смертельна небезпека залишається, загрожуючи не лише диким тваринам, а й людям,
– наголосили прикордонники.
У ДПСУ додали, що в прикордонні з Білоруссю – державою, яка підтримує агресію Росії проти України, на постійній основі проводиться інженерне облаштування державного кордону. Наразі територія мінується, також там зводяться нові інженерні загородження.