Прикордонники контролюють ситуацію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону, – Демченко

Ситуація на кордоні з Чернігівщиною

Як повідомили в ДПСУ, безпосередньо по лінії кордону Чернігівської області не зафіксовано спроб просування ворога чи діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

У напрямку нашого кордону противник тримає певні сили, але більше оборонного характеру або щоб обстрілювати територію України,

– повідомив речник ДПСУ.

Чернігівщина, як і раніше, залишається під постійною загрозою ударів з боку Росії. Хоч кількість обстрілів трохи менша, порівняно із Сумським чи Харківським напрямком. Проте Демченко запевнив, що прикордонники готуються до будь-якого розвитку подій.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом мають відбутися військові навчання Росії з Білоруссю. На тлі цього прикордонники запевнили, що наразі на білоруському напрямку не зафіксовано жодних формувань. Водночас за словами Демченка, Білорусь і далі утримує окремі підрозділи у прикордонних районах.