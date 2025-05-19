Новий енергетичний проєкт

Вже найближчим часом очікується підписання відповідної угоди або меморандуму, що дасть старт проєктним роботам, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Ердоган заявив про відкриття родовища з 75 мільярдами кубічних метрів газу

Розміщення малих модульних реакторів – це частина національної програми розвитку новітніх технологій ядерної енергетики, яка покликана забезпечити стабільне та безпечне електропостачання, а також сприяти декарбонізації економіки.

За попередніми оцінками "Енергоатому" та "Укренерго", на території України вже визначено 12 потенційних майданчиків для впровадження цієї технології.

Застосування ММР вважається перспективним напрямом, що дозволяє швидко розгортати енергетичні потужності, забезпечувати енергією навіть віддалені регіони та зменшувати залежність від традиційних джерел енергії.

Зауважте! Для Чорнобильської зони це також шанс для трансформації з посткатастрофічної території на осередок інновацій та енергетичного розвитку.