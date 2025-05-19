Новый энергетический проект

Уже в ближайшее время ожидается подписание соответствующего соглашения или меморандума, что даст старт проектным работам, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Размещение малых модульных реакторов – это часть национальной программы развития новейших технологий ядерной энергетики, которая призвана обеспечить стабильное и безопасное электроснабжение, а также способствовать декарбонизации экономики.

По предварительным оценкам "Энергоатома" и "Укрэнерго", на территории Украины уже определено 12 потенциальных площадок для внедрения этой технологии.

Применение ММР считается перспективным направлением, что позволяет быстро разворачивать энергетические мощности, обеспечивать энергией даже отдаленные регионы и уменьшать зависимость от традиционных источников энергии.

Заметьте! Для Чернобыльской зоны это также шанс для трансформации из посткатастрофической территории в центр инноваций и энергетического развития.