Дания рассматривает возможность отмены 40-летнего запрета на ядерную энергетику

Такое заявление сделал министр энергетики государства, что стало существенным сдвигом ее в политике, которая до сих пор отдавала предпочтение развитию ветровой и солнечной энергии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Датское правительство проведет анализ потенциальных преимуществ новых ядерных технологий, отчет ожидается в следующем году. Об этом рассказал министр по вопросам климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Аагаард во время парламентских слушаний в среду.

Дания не имеет современного опыта в области ядерной энергетики, поэтому очень важно начать анализ потенциала. Может ли эта технология дополнить то, что будет доминировать в нашей стране - солнечную и ветровую энергию?

– сказал он.

Министр энергетики добавил, что "мы все знаем, что нельзя построить электроэнергетическую систему исключительно на солнце и ветре". Поэтому должно быть еще что-то, что ее поддержит.

Ларс Аагаард отметил, что по состоянию на сейчас Дания не готова к внедрению новых ядерных технологий. Кроме того, Копенгаген не имеет достаточной осведомленности по этому вопросу.

Можем ли мы с уверенностью сказать, что эта технология безопасна? Где мы будем хранить ядерные отходы? Готовы ли наши органы власти к возможным чрезвычайным ситуациям? И так далее. Мы не имеем этих знаний, но должны их получить,

– объяснил Аагаард.

Возможно ли возвращение к классической ядерной энергетике? В то же время министр Ларс Аагаардвин отверг возможность возвращения к традиционной ядерной энергетике. Она была запрещена в Дании еще в 1985 году.

Интересно! В 2005 году датчане праздновали закрытие шведского ядерного реактора Barseback 2, расположенного неподалеку от Копенгагена, по другую сторону пролива Эресунн.