Кто может пользоваться льготами для чернобыльцев
Украинцы, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, имеют право на ряд льгот, но их объем зависит от категории пострадавшего. Такие льготы охватывают как социальную поддержку, так и медицинские и коммунальные услуги, сообщает 24 Канал. со ссылкой на Портал государственных услуг.
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А именно речь идет о:
- Скидки на коммунальные услуги
Лица 1 и 2 категорий имеют скидку 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместе с этим, для лиц 1 и 2 категорий действует 50% скидка на приобретение твердого топлива.
- Услуги связи и проезд
Льготники 1 и 2 категорий получают 50% скидки на установку телефона и пользование услугами связи. В то же время пострадавшие 1 категории имеют право на бесплатный проезд всеми видами транспорта общего пользования один раз в год, а 2 категории – со скидкой 50%.
Важно! В пригородном транспорте проезд для обеих категорий должен быть бесплатным.
- Бесплатные лекарства и скидка на зубопротезирование
Все категории пострадавших, а также их дети, имеют право на бесплатные лекарства по рецепту врача. Также лица 1, 2 и 3 категорий могут получить бесплатное и внеочередное, для 4 категории предусмотрена скидка в размере 50%.
- Компенсация за питание
Лица 1 категории получают компенсацию 50% стоимости питания, а 2 категории – 25%.
- Дополнительный отпуск и деньги на оздоровление
Пострадавшие 1-й и 2-й категорий имеют право на дополнительные 14 дней ежегодного отпуска. Также для всех категорий предусмотрена ежегодная помощь на оздоровление в пределах установленных норм.
- Право на санаторно-курортное лечение
Пострадавшие 1, 2 и 3 категорий, а также их дети могут бесплатно проходить оздоровление в санаториях.