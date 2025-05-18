Хто може користуватись пільгами для чорнобильців

Українці, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на низку пільг, але їхній обсяг залежить від категорії постраждалого. Такі пільги охоплюють як соціальну підтримку, так і медичні та комунальні послуги, повідомляє 24 Канал. з посиланням на Портал державних послуг.

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А саме мова йде про:

Знижки на комунальні послуги

Особи 1 та 2 категорій мають знижку 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Разом з цим, для осіб 1 та 2 категорій діє 50% знижка на придбання твердого палива.

Послуги зв’язку та проїзд

Пільговики 1 та 2 категорій отримують 50% знижки на встановлення телефону та користування послугами зв’язку. Водночас постраждалі 1 категорії мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту загального користування один раз на рік, а 2 категорії – зі знижкою 50%.

Важливо! У приміському транспорті проїзд для обох категорій має бути безкоштовний.

Безкоштовні ліки та знижка на зубопротезування

Усі категорії постраждалих, а також їхні діти, мають право на безкоштовні ліки за рецептом лікаря. Також особи 1, 2 та 3 категорій можуть отримати безкоштовне та позачергове, для 4 категорії передбачена знижка у розмірі 50%.

Компенсація за харчування

Особи 1 категорії отримують компенсацію 50% вартості харчування, а 2 категорії – 25%.

Додаткова відпустка та гроші на оздоровлення

Постраждалі 1-ї та 2-ї категорій мають право на додаткові 14 днів щорічної відпустки. Також для всіх категорій передбачена щорічна допомога на оздоровлення в межах встановлених норм.

Право на санаторно-курортне лікування

Постраждалі 1, 2 та 3 категорій, а також їхні діти можуть безкоштовно проходити оздоровлення в санаторіях.