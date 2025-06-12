Чоловік прожив у печері 4 роки і тепер відмовляється від одруження: в чому причина

Китаєць Мін Хенцай вирішив змінити традиційний стиль життя і облаштував для себе печеру далеко від цивілізації. Він прожив так вже 4 роки і не планує повертатися до звичного життя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Що відомо про відлюдника

У минулому 35-річний китаєць працював водієм. Одного дня він вирішив усе покинути та перебрався жити у печеру. На таке життя його "надихнули" постійні борги, які він мав віддавати рідним та знайомим.

Відомо, що родичі Міна вже продали його майно, аби повернути свої гроші, які він заборгував. Також чоловік винен гроші банку, однак вже покинув надії зробити це. Тоді китаєць обміняв свою землю із землею односельця, аби отримати можливість користуватися печерою поруч.

Він витратив 40 000 юанів (6 000 доларів), щоб облаштувати свій дім у печері площею 50 квадратних метрів,

– зазначають у медіа.



35-річний чоловік живе у печері / Фото QQ.com

Тепер чоловік живе у печері та транслює своє життя у соцмережах, де за ним стежать понад 40 тисяч людей. Там він також заробляє на прямих трансляціях. Він запевнив, що у печері не нудьгує, адже має свої повсякденні ритуали та графік, якого він дотримується:

кожного дня відлюдник прокидається о 8 ранку,

цілий день гуляє, читає та працює на землі,

сам вирощує овочі, якими харчується,

спати лягає об 10 вечора.

Свої кошти він витрачає лише на речі першої потреби. А шлюб він вважає "марною тратою грошей".

Ми вже писали про Алі Бозоглан з Туреччини, який також живе у печері. Це сталося після втрати дому під час землетрусу у 2023 році.