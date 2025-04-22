У стилі Тоні Старка: львів'янин спробував отримати посвідчення хитрістю

На Львівщині чоловік намагався обманом отримати права, склавши іспит з ПДР. Для цього він озброївся аксесуаром з кіно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сервісних центрів МВС у Львівської області.

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Як чоловік намагався обманом скласти іспит

Інцидент стався у сервісному центрі в місті Стрий, що на Львівщині. Мешканець Львова прийшов складати теоретичний іспит на знання ПДР, щоб отримати водійське посвідчення. Однак виявилось, що він хотів при цьому "відчути себе спецагентом".

Чоловік одягнув спеціальні окуляри, які дозволяють транслювати відео в реальному часі. Але підозрілу поведінку швидко помітили.

Ідея, схоже, полягала в тому, щоб отримати допомогу з відповідями від "невидимого консультанта". Але спроба залишилася лише спробою – адміністратор одразу зупинила іспит",

– розповіли у МВС.



Львів'янин спробував отримати посвідчення хитрістю / Фото пресслужбі Сервісних центрів

У коментарях пресслужба уточнила, що львів'янина видала "підозріла поведінка". Одягнувши окуляри, він почав щось натискати на оправі. Це привернуло увагу адміністраторки, і вона попросила оглянути аксесуар. Тоді й викрилась правда.

Не шукайте шпаринок у правилах. Лише реальні знання та чесне складання іспитів приведуть вас до водійського посвідчення. А шпигунські гаджети краще залишити для зйомок у кіно,

– порадили у сервісних центрах Львівщини.

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