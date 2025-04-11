Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Як працював "шахрайський дует"

Правоохоронці повідомили, що батько та син успішно використовували одну і ту ж тактику протягом трьох років. Вони видавали себе за звичайних клієнтів, які просто не мали готівки, а кредитна картка не працювала.

Щоразу батько перепрошував за незручності, залишав своє посвідчення особи або картку соціального страхування як заставу, поки не повернеться. Але щоразу він так і не повертався.

Зрештою схему викрили правоохоронці. Вони заарештували 43-річного чоловіка та його сина.



Батько із сином 3 роки їли у закладах і не платили / Фото Unsplash

Яке покарання їм може загрожувати

Наразі точно невідомо, але можемо припустити, що за таку ситуацію може наставати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо дії мають систематичний характер або завдали суттєвих збитків, то це може розцінюватися як шахрайство. Санкція статті передбачає:

штраф до 850 гривень,

або громадські роботи до 240 годин,

або обмеження волі до 3 років,

або позбавлення волі до 3 років.

Тим часом у Польщі шахраї випадково зателефонували поліцейському, намагаючись скористатися схемою "ваш родич у біді". Поліцейський вдав, що вірить, домовився про місце передачі грошей.