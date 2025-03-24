Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.
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Інцидент стався у польському місті Мелець. Шахраї, використовуючи поширену схему "ваш родич у біді", випадково зателефонували співробітнику поліції.
Шахрай назвався поліцейським і повідомив, що сестра співрозмовника нібито потрапила в ДТП. Для того, аби її звільнити, потрібно заплатити заставу в розмірі 100 тисяч злотих. Поліцейський знав про такі шахрайські схеми, тож вирішив вдатися до хитрощів і спробував затримати злочинця.
У Польщі шахрай випадково зателефонували поліцейському / Фото Unsplash
Як вчинив поліцейський
Він прикинувся, що вірить у розповідь, і домовився про місце передачі грошей. Заручившись підтримкою колег, правоохоронці негайно виїхали на місце, вказане шахраями. Зрештою, саме там і затримали чоловіка, який вимагав грошей. Він навіть не підозрював, що до нього на зустріч міг прийти справжній поліцейський. Під час обшуку в нього виявили канабіс.
Щоб захиститися від шахраїв, важливо дотримуватися кількох простих, але ефективних правил. Для цього є чимало рекомендацій. Шахраї використовують різні методи – від телефонних дзвінків і підробних сайтів до фішингових листів. Пам'ятайте:
- Не розголошуйте персональні дані: Нікому не повідомляйте свої паролі, CVV-коди на банківських картках, PIN-коди чи паспортні дані.
- Ніколи не переказуйте гроші незнайомцям: Якщо вам кажуть, що потрібно "негайно" переказати кошти для розблокування рахунку або розв'язання проблеми, це майже напевно шахрайство.
- Не ведіться на "виграші" чи "гроші за опитування": Шахраї часто надсилають SMS або email про виграші лотереї, але просять оплатити "податок" або комісію.
- Не використовуйте один пароль для всіх акаунтів: Навіть якщо один із них зламають, інші залишаться захищеними.
- Увімкніть 2FA: Це забезпечує додатковий рівень захисту — навіть якщо шахраї отримають ваш пароль, їм буде потрібно ще підтвердження (SMS-код або підтвердження через додаток).