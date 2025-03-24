Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Інцидент стався у польському місті Мелець. Шахраї, використовуючи поширену схему "ваш родич у біді", випадково зателефонували співробітнику поліції.

Шахрай назвався поліцейським і повідомив, що сестра співрозмовника нібито потрапила в ДТП. Для того, аби її звільнити, потрібно заплатити заставу в розмірі 100 тисяч злотих. Поліцейський знав про такі шахрайські схеми, тож вирішив вдатися до хитрощів і спробував затримати злочинця.



У Польщі шахрай випадково зателефонували поліцейському / Фото Unsplash

Як вчинив поліцейський

Він прикинувся, що вірить у розповідь, і домовився про місце передачі грошей. Заручившись підтримкою колег, правоохоронці негайно виїхали на місце, вказане шахраями. Зрештою, саме там і затримали чоловіка, який вимагав грошей. Він навіть не підозрював, що до нього на зустріч міг прийти справжній поліцейський. Під час обшуку в нього виявили канабіс.

Щоб захиститися від шахраїв, важливо дотримуватися кількох простих, але ефективних правил. Для цього є чимало рекомендацій. Шахраї використовують різні методи – від телефонних дзвінків і підробних сайтів до фішингових листів. Пам'ятайте: