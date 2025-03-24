Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Инцидент произошел в польском городе Мелец. Мошенники, используя распространенную схему "ваш родственник в беде", случайно позвонили сотруднику полиции.

Мошенник назвался полицейским и сообщил, что сестра собеседника якобы попала в ДТП. Для того, чтобы ее освободить, нужно заплатить залог в размере 100 тысяч злотых. Полицейский знал о таких мошеннических схемах, поэтому решил прибегнуть к хитрости и попытался задержать преступника.



В Польше мошенник случайно позвонили полицейскому / Фото Unsplash

Как поступил полицейский

Он притворился, что верит в рассказ, и договорился о месте передачи денег. Заручившись поддержкой коллег, правоохранители немедленно выехали на место, указанное мошенниками. В конце концов, именно там и задержали мужчину, который требовал денег. Он даже не подозревал, что к нему на встречу мог прийти настоящий полицейский. Во время обыска у него обнаружили каннабис.

Чтобы защититься от мошенников, важно придерживаться нескольких простых, но эффективных правил. Для этого есть немало рекомендаций. Мошенники используют различные методы – от телефонных звонков и поддельных сайтов до фишинговых писем. Помните: