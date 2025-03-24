Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Что известно об инциденте

Как выяснилось, 38-летняя женщина работала учительницей всего месяц. Но она уже успела прийти пьяной на работу. В нетрезвом состоянии она появилась на церемонии награждения "Звезда недели". Учительница была настолько пьяной, что едва держалась на ногах. Также коллеги заметили, что от нее пахнет алкоголем.

Она появилась в актовом зале вместе со своими учениками, однако села подальше от них. Эшли поручили вручить одну из наград ученикам, однако из-за своего состояния ей пришлось попросить сделать это другого учителя.



Британская учительница пришла на урок пьяной / Фото The Mirror

Что произошло дальше

Конечно же, такой инцидент не остался без внимания коллег. Этот инцидент обсуждался на дисциплинарном слушании. Коллега сказал, что она очень неуверенно держалась на ногах, а сама учительница призналась, что перед тем, как пойти в школу, она выпила бутылку белого вина.

Интересно! Обычно белое вино содержит 10 – 13% алкоголя. В стандартной бутылке (750 мл) это примерно 75 – 100 миллилитров чистого спирта. Люди с меньшей массой тела опьянеют быстрее, поскольку концентрация алкоголя в крови у них растет быстрее. Если выпить бутылку вина за короткое время, опьянение наступит значительно быстрее, чем при постепенном употреблении.

Женщина понимала, что инцидент не останется без внимания, поэтому решила уволиться с работы до завершения расследования. В конце концов комиссия признала ее виновной в "неприемлемом профессиональном поведении и поведении, которое может опорочить профессию". Такие же обвинения должны были бы выдвинуть и учителю из России, который смотрел порно на уроке. Но этого не произошло.