Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Що відомо про інцидент

Як з'ясувалося, 38-річна жінка працювала вчителькою лише місяць. Але вона вже встигла прийти п'яною на роботу. У нетверезому стані вона з'явилася на церемонії нагородження "Зірка тижня". Вчителька була настільки п'яною, що ледь трималась на ногах. Також колеги помітили, що від неї пахне алкоголем.

Вона з'явилась в актовій залі разом зі своїми учнями, однак сіла подалі від них. Ешлі доручили вручити одну із нагород учням, проте через свій стан їй довелося попросити зробити це іншого вчителя.



Британська вчителька прийшла на урок п'яною / Фото The Mirror

Що сталося далі

Звісно ж, такий інцидент не залишився без уваги колег. Цей інцидент обговорювався на дисциплінарному слуханні. Колега сказав, що вона дуже невпевнено трималась на ногах, а сама вчителька зізналася, що перед тим, як піти до школи, вона випила пляшку білого вина.

Цікаво! Зазвичай біле вино містить 10 – 13% алкоголю. У стандартній пляшці (750 мл) це приблизно 75 – 100 мілілітрів чистого спирту. Люди з меншою масою тіла сп’яніють швидше, оскільки концентрація алкоголю в крові у них зростає швидше. Якщо випити пляшку вина за короткий час, сп’яніння настане значно швидше, ніж при поступовому вживанні.

Жінка розуміла, що інцидент не залишиться без уваги, тож вирішила звільнитися з роботи до завершення розслідування. Зрештою комісія визнала її винною в "неприйнятній професійній поведінці та поведінці, яка може зганьбити професію". Такі ж звинувачення мали б висунути і вчителю з Росії, який дивився порно на уроці. Але цього не сталося.