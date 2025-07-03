"Кримінальний" курйоз на Рівненщині: чоловік викликав поліцію, бо в нього "вкрали совість"
- Рівненські патрульні днями отримали виклик про крадіжку.
- Але на місці з'ясувалося, що чоловік пожартував, повідомивши про "вкрадену совість".
Нещодавно поліцейські Рівненщини отримали незвичайний виклик про крадіжку. Виявилося, що чоловік зателефонував до правоохоронців, бо у нього "вкрали совість".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Рівненської області.
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Виклик поліції через "крадіжку совісті"
Днями на вулиці Дубенській патрульні отримали виклик про можливу крадіжку. Проте це виявилося жартом.
На місці заявник повідомив, що у нього "вкрали совість",
– розповіли в поліції.
За фактом завідомо неправдивого виклику спеціальних служб патрульні склали протокол. Загалом усього за півроку вони склали 167 таких адмінматеріалів, про що повідомили самі правоохоронці.
"Неправдивий виклик – це не жарт і не привід для розваг. Штраф за такі дії – від 850 до 3400 гривень", – повідомили в пресслужбі поліції.
Там наголосили, що "ця сума є незначною, у порівнянні з тим, що, здійснюючи неправдивий виклик, ви ризикуєте життям людей, які саме в цей час потребують допомоги".
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До слова, суд у Фінляндії ухвалив незвичне рішення. Так, у жінки, звинуваченої у крадіжці, конфіскували спідницю. Саме її визнали ключовим знаряддям злочину.