Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Рівненської області.

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Виклик поліції через "крадіжку совісті"

Днями на вулиці Дубенській патрульні отримали виклик про можливу крадіжку. Проте це виявилося жартом.

На місці заявник повідомив, що у нього "вкрали совість",

– розповіли в поліції.

За фактом завідомо неправдивого виклику спеціальних служб патрульні склали протокол. Загалом усього за півроку вони склали 167 таких адмінматеріалів, про що повідомили самі правоохоронці.

"Неправдивий виклик – це не жарт і не привід для розваг. Штраф за такі дії – від 850 до 3400 гривень", – повідомили в пресслужбі поліції.

Там наголосили, що "ця сума є незначною, у порівнянні з тим, що, здійснюючи неправдивий виклик, ви ризикуєте життям людей, які саме в цей час потребують допомоги".

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До слова, суд у Фінляндії ухвалив незвичне рішення. Так, у жінки, звинуваченої у крадіжці, конфіскували спідницю. Саме її визнали ключовим знаряддям злочину.