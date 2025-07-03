Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ровенской области.

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Вызов полиции из-за "кражи совести"

На днях на улице Дубенской патрульные получили вызов о возможной краже. Однако это оказалось шуткой.

На месте заявитель сообщил, что у него "украли совесть",

– рассказали в полиции.

По факту заведомо ложного вызова специальных служб патрульные составили протокол. Всего всего за полгода они составили 167 таких админматериалов, о чем сообщили сами правоохранители.

"Ложный вызов – это не шутка и не повод для развлечений. Штраф за такие действия – от 850 до 3400 гривен", – сообщили в пресс-службе полиции.

Там отметили, что "эта сумма является незначительной, по сравнению с тем, что, осуществляя ложный вызов, вы рискуете жизнью людей, которые именно в это время нуждаются в помощи".

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К слову, суд в Финляндии принял необычное решение. Так, у женщины, обвиняемой в краже, конфисковали юбку. Именно ее признали ключевым орудием преступления.