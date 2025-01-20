У Німеччині відчайдух проїхав 30 кілометрів, вчепившись за швидкісний потяг

У Баварії чоловік проїхав 30 кілометрів "зайцем", вчепившись за зовнішню конструкцію швидкісного потяга. Відомо, що він їхав з максимальною швидкістю 282 кілометри на годину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bayerischer Rundfunk.

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Що відомо про витівку відчайдуха

За даними федеральної поліції, 40-річний чоловік сів на потяг до Любека в Мюнхені в четвер без дійсного квитка і хотів перекурити на залізничному вокзалі в Інгольштадті. Але він не встиг вчасно. Коли двері зачинилися, чоловік стрибнув на кронштейн між двома вагонами і зачепився за троси.

Це помітили свідки події. Вони оперативно проінформували диспетчерський центр. Все закінчилося дуже видовищно, але водночас небезпечно.



Чоловік проїхав 30 кілометрів на швидкісному поїзді / Фото Unsplash

Центр управління ідентифікував відповідний поїзд ICE, що прямував із Мюнхена в Любек, і повідомив про це машиніста поїзда. Потім він застосував контрольоване гальмування на високошвидкісній лінії і зупинив поїзд на станції Кіндінг.

Яке покарання чекає на чоловіка

Чоловіка передали федеральній поліції на головному вокзалі Нюрнберга: він "на диво" не постраждав унаслідок небезпечної авантюри. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за шахрайство та хуліганство.