Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bayerischer Rundfunk.

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Що відомо про витівку відчайдуха

За даними федеральної поліції, 40-річний чоловік сів на потяг до Любека в Мюнхені в четвер без дійсного квитка і хотів перекурити на залізничному вокзалі в Інгольштадті. Але він не встиг вчасно. Коли двері зачинилися, чоловік стрибнув на кронштейн між двома вагонами і зачепився за троси.

Це помітили свідки події. Вони оперативно проінформували диспетчерський центр. Все закінчилося дуже видовищно, але водночас небезпечно.

Чоловік проїхав 30 кілометрів на швидкісному поїзді, вчепившись за його зовнішню частину
Чоловік проїхав 30 кілометрів на швидкісному поїзді / Фото Unsplash

Центр управління ідентифікував відповідний поїзд ICE, що прямував із Мюнхена в Любек, і повідомив про це машиніста поїзда. Потім він застосував контрольоване гальмування на високошвидкісній лінії і зупинив поїзд на станції Кіндінг.

Яке покарання чекає на чоловіка

Чоловіка передали федеральній поліції на головному вокзалі Нюрнберга: він "на диво" не постраждав унаслідок небезпечної авантюри. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за шахрайство та хуліганство.