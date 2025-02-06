Замість справжнього дриля: покупець за 40 доларів отримав фото інструменту
- 68-річний Сильвестр Франклін замовив інструменти на AliExpress, але замість них отримав фотографію дриля та біту.
- Франклін відкрив суперечку, але не отримав повернення грошей, і магазин не відреагував на скаргу.
Колишній механік і ремонтник із Саванни потрапив у курйозну ситуацію. Американець замовив за 40 доларів у китайському інтернет-магазині мийку високого тиску, а також ручний акумуляторний інструмент, однак отримане шокувало його.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
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Що відомо про інцидент
Ще у листопаді 2024 року 68-річний Сильвестр Франклін зробив замовлення на AliExpress. Приблизно через місяць він отримав посилку, але замість нового ударного гайковерта з різними насадками та інструменту для підтримання автомобіля в чистоті пенсіонер отримав біту і фотографію дриля.
Я був дуже засмучений, коли відкрив коробку,
– зізнався механік-пенсіонер.
Як зазначається, чоловік поскаржився на недобросовісних продавців і відкрив суперечку, але досі не отримав повернення грошей. Водночас магазин ніяк не відреагував на те, що сталося, не написавши і не зателефонувавши ошуканому клієнту.
Замість інструменту за 40 доларів онлайн-магазин надіслав покупцеві зображення дриля / Фото SWNS
Зауважимо, що зазвичай платформа AliExpress перебуває на боці покупця і сприяє тому, аби усі учасники угоди були задоволені. До прикладу, якщо покупець отримав не той товар, або ж товар не належної якості, то він може повернути свої гроші.