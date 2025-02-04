Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CT24.

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Цікаво, що збудовані тваринами дамби дозволили заощадивши до 30 мільйонів крон (1,2 мільйона доларів). Місцева адміністрація вже мала дозвіл на ревіталізацію цієї території, але тварини зробили все значно швидше та без додаткових витрат.

Що відомо про нові дамби

У районі ставків Падртьських гризуни збудували кілька гребель, повернувши місцевості її природний болотистий характер. За словами зоолога Їржі Влчека, бобер здатний побудувати греблю всього за одну – дві ночі.

Гризуни обрали ідеальне місце для будівництва – осушувальний канал, створений військовими на колишньому полігоні. Ще у 2018 році влада планувала відновити річку Клабаву, але тепер ці роботи більше не потрібні.

Бобри побудували нову греблю у Чехії: дивіться відео

Однак діяльність бобрів не завжди приносить користь. Наприклад, у регіоні Орлицько-Устецькому їхні греблі спричинили затоплення сільськогосподарських угідь і навіть підтоплення залізничних колій.

Довідка. У Чехії діє спеціальна програма з контролю популяції бобра. Вона передбачає три рівні регулювання їхньої присутності: від повного захисту до можливості відстрілу у певних регіонах.

На сьогодні в країні проживає приблизно 15 тисяч бобрів. Держава компенсує збитки, завдані цими тваринами, та надає фінансову підтримку на відновлення пошкоджених дамб.