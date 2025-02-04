Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CT24.

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Интересно, что построенные животными дамбы позволили сэкономив до 30 миллионов крон (1,2 миллиона долларов). Местная администрация уже имела разрешение на ревитализацию этой территории, но животные сделали все значительно быстрее и без дополнительных затрат.

Что известно о новых дамбах

В районе прудов Падртьских грызуны построили несколько плотин, вернув местности ее естественный болотистый характер. По словам зоолога Иржи Влчека, бобер способен построить плотину всего за одну – две ночи.

Грызуны выбрали идеальное место для строительства – осушительный канал, созданный военными на бывшем полигоне. Еще в 2018 году власти планировали восстановить реку Клабаву, но теперь эти работы больше не нужны.

Бобры построили новую плотину в Чехии: смотрите видео

Однако деятельность бобров не всегда приносит пользу. Например, в регионе Орлицко-Устецком их плотины вызвали затопление сельскохозяйственных угодий и даже подтопление железнодорожных путей.

Справка. В Чехии действует специальная программа по контролю популяции бобра. Она предусматривает три уровня регулирования их присутствия: от полной защиты до возможности отстрела в определенных регионах.

На сегодня в стране проживает примерно 15 тысяч бобров. Государство компенсирует убытки, нанесенные этими животными, и оказывает финансовую поддержку на восстановление поврежденных дамб.