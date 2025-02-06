Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также В Чехии бобры сэкономили 1,2 миллиона евро местного бюджета

Что известно об инциденте

Еще в ноябре 2024 года 68-летний Сильвестр Франклин сделал заказ на AliExpress. Примерно через месяц он получил посылку, но вместо нового ударного гайковерта с различными насадками и инструмента для поддержания автомобиля в чистоте пенсионер получил биту и фотографию дрели.

Я был очень расстроен, когда открыл коробку,

– признался механик-пенсионер.

Как отмечается, мужчина пожаловался на недобросовестных продавцов и открыл спор, но до сих пор не получил возврат денег. В то же время магазин никак не отреагировал на то, что произошло, не написав и не позвонив обманутому клиенту.



Вместо инструмента за 40 долларов онлайн-магазин прислал покупателю изображение дрели / Фото SWNS

Заметим, что обычно платформа AliExpress находится на стороне покупателя и способствует тому, чтобы все участники сделки были довольны. К примеру, если покупатель получил не тот товар, или товар ненадлежащего качества, то он может вернуть свои деньги.