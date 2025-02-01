УКР РУС
1 лютого 2025, 17:07
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Чоловік виявив дивну знахідку у саду: що це було

Альона Захарова
Основні тези
  • Чоловік у Каліфорнії виявив у саду друга скриню з емблемою СС, заповнену брудом і пластиковими квітами, під час прогулянки з металошукачем.
  • Знахідка викликала численні здогадки на Reddit, але її походження та призначення залишаються невідомими.

Чоловік з американського штату Каліфорнія зробив моторошну знахідку, випадково обстежуючи сад свого друга. Американець разом з другом викопали величезну скриню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що знайшли чоловіки

Друзі вирішили прогулятися садом з металошукачем. Їхня знахідка викликала хвилю запитань: спершу шукачі подумали, що це труна, проте її невеликі розміри та відсутність маркування змусили їх засумніватися в цьому. Відкривши скриню, вони виявили, що вона повністю заповнена брудом, а серед нього були лише кілька пластикових квітів.

Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на скрині – емблема СС, що використовувалася за часів нацистської Німеччини.

Ми – завзяті колекціонери військової зброї Другої світової війни. Знайти подібне під заднім двором друга – це було схоже на гарячковий сон,
– зізнався автор поста.


Стара скриня, яку знайшли у саду / Фото Reddit

Чоловік поділився знахідкою на платформі Reddit, і користувачі відразу ж почали будувати теорії:

  • одні припустили, що скриню могли використовувати солдати для перевезення трофеїв,
  • інші згадали, що в пустелі Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, і, можливо, артефакт є реквізитом.

Попри безліч здогадок, залишається незрозумілим, як скриня опинилася в цьому місці, хто її закопав і навіщо. Поки що знахідка залишається загадкою, що привертає увагу істориків і любителів таємниць.