Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

Дивіться також Стюардеса намагалася перевести кілограм золота: вона заховала його у неочікуваному місці

Що знайшли чоловіки

Друзі вирішили прогулятися садом з металошукачем. Їхня знахідка викликала хвилю запитань: спершу шукачі подумали, що це труна, проте її невеликі розміри та відсутність маркування змусили їх засумніватися в цьому. Відкривши скриню, вони виявили, що вона повністю заповнена брудом, а серед нього були лише кілька пластикових квітів.

Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на скрині – емблема СС, що використовувалася за часів нацистської Німеччини.

Ми – завзяті колекціонери військової зброї Другої світової війни. Знайти подібне під заднім двором друга – це було схоже на гарячковий сон,

– зізнався автор поста.



Стара скриня, яку знайшли у саду / Фото Reddit

Чоловік поділився знахідкою на платформі Reddit, і користувачі відразу ж почали будувати теорії:

одні припустили, що скриню могли використовувати солдати для перевезення трофеїв,

інші згадали, що в пустелі Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, і, можливо, артефакт є реквізитом.

Попри безліч здогадок, залишається незрозумілим, як скриня опинилася в цьому місці, хто її закопав і навіщо. Поки що знахідка залишається загадкою, що привертає увагу істориків і любителів таємниць.