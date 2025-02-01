Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
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Що знайшли чоловіки
Друзі вирішили прогулятися садом з металошукачем. Їхня знахідка викликала хвилю запитань: спершу шукачі подумали, що це труна, проте її невеликі розміри та відсутність маркування змусили їх засумніватися в цьому. Відкривши скриню, вони виявили, що вона повністю заповнена брудом, а серед нього були лише кілька пластикових квітів.
Найбільше занепокоєння викликала дивна символіка на скрині – емблема СС, що використовувалася за часів нацистської Німеччини.
Ми – завзяті колекціонери військової зброї Другої світової війни. Знайти подібне під заднім двором друга – це було схоже на гарячковий сон,
– зізнався автор поста.
Стара скриня, яку знайшли у саду / Фото Reddit
Чоловік поділився знахідкою на платформі Reddit, і користувачі відразу ж почали будувати теорії:
- одні припустили, що скриню могли використовувати солдати для перевезення трофеїв,
- інші згадали, що в пустелі Мохаве знімали бойовики про Другу світову війну, і, можливо, артефакт є реквізитом.
Попри безліч здогадок, залишається незрозумілим, як скриня опинилася в цьому місці, хто її закопав і навіщо. Поки що знахідка залишається загадкою, що привертає увагу істориків і любителів таємниць.