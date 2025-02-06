Чоловіка на співбесіді попросили прикинутися Суперменом: що він зробив

Чоловік пробував себе на посаду менеджера. Однак під час співбесіди рекрутери попросили його зіграти Супермена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YourTango.

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Чоловік розповів про курйозний випадок на форумі Reddit. Він зізнався, що має 20-річний стаж, і за всі ці роки не стикався ні з чим подібним під час співбесід. Цього разу чоловік розповів, що хотів влаштуватися на посаду менеджера по роботі з клієнтами та продажах.

Він відправив резюме і згодом отримав відповідь, що роботодавці були "вражені його досвідом" і хотіли б "рухатися вперед". Однак тестове завдання вразило чоловіка. Його попросили "записати 1-хвилинне відео про себе, де ви можете прикинутися Суперменом і описати, чому ви чудово підходите для цієї посади".



Чоловіка на співбесіді попросили прикинутися Суперменом / Фото Unsplash

Як на це відреагував чоловік

Чоловіка така пропозиція обурила, оскільки він мав 20-річний стаж за плечима у своїй сфері і назвав це своєрідним ритуалом приниження потенційного працівника. Тож він написав відповідь-відмову рекрутерам.

Маючи понад 20 років підтвердженого успіху в продажах, я завжди підходив до своїх професійних зусиль з максимальною серйозністю та повагою. Хоча я повністю усвідомлюю важливість креативності та участі в процесі продажів, я вважаю, що цей конкретний запит виходить за межі стандартної професійної практики,

– написав він.

Чоловік зазначив, що не проти продовжити діалог "у спосіб, який більш відповідним чином відображає професійний характер цієї ролі".