Чоловіка на співбесіді попросили прикинутися Суперменом: що він зробив
- На співбесіді чоловіка попросили записати відео, де він прикидається Суперменом, для посади менеджера з продажів.
- Чоловіка обурила ця пропозиція, він відмовився, вважаючи, що це принижує професійний характер ролі.
Чоловік пробував себе на посаду менеджера. Однак під час співбесіди рекрутери попросили його зіграти Супермена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YourTango.
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Чоловік розповів про курйозний випадок на форумі Reddit. Він зізнався, що має 20-річний стаж, і за всі ці роки не стикався ні з чим подібним під час співбесід. Цього разу чоловік розповів, що хотів влаштуватися на посаду менеджера по роботі з клієнтами та продажах.
Він відправив резюме і згодом отримав відповідь, що роботодавці були "вражені його досвідом" і хотіли б "рухатися вперед". Однак тестове завдання вразило чоловіка. Його попросили "записати 1-хвилинне відео про себе, де ви можете прикинутися Суперменом і описати, чому ви чудово підходите для цієї посади".
Чоловіка на співбесіді попросили прикинутися Суперменом / Фото Unsplash
Як на це відреагував чоловік
Чоловіка така пропозиція обурила, оскільки він мав 20-річний стаж за плечима у своїй сфері і назвав це своєрідним ритуалом приниження потенційного працівника. Тож він написав відповідь-відмову рекрутерам.
Маючи понад 20 років підтвердженого успіху в продажах, я завжди підходив до своїх професійних зусиль з максимальною серйозністю та повагою. Хоча я повністю усвідомлюю важливість креативності та участі в процесі продажів, я вважаю, що цей конкретний запит виходить за межі стандартної професійної практики,
– написав він.
Чоловік зазначив, що не проти продовжити діалог "у спосіб, який більш відповідним чином відображає професійний характер цієї ролі".