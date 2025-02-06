Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на YourTango.
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Чоловік розповів про курйозний випадок на форумі Reddit. Він зізнався, що має 20-річний стаж, і за всі ці роки не стикався ні з чим подібним під час співбесід. Цього разу чоловік розповів, що хотів влаштуватися на посаду менеджера по роботі з клієнтами та продажах.
Він відправив резюме і згодом отримав відповідь, що роботодавці були "вражені його досвідом" і хотіли б "рухатися вперед". Однак тестове завдання вразило чоловіка. Його попросили "записати 1-хвилинне відео про себе, де ви можете прикинутися Суперменом і описати, чому ви чудово підходите для цієї посади".
Чоловіка на співбесіді попросили прикинутися Суперменом / Фото Unsplash
Як на це відреагував чоловік
Чоловіка така пропозиція обурила, оскільки він мав 20-річний стаж за плечима у своїй сфері і назвав це своєрідним ритуалом приниження потенційного працівника. Тож він написав відповідь-відмову рекрутерам.
Маючи понад 20 років підтвердженого успіху в продажах, я завжди підходив до своїх професійних зусиль з максимальною серйозністю та повагою. Хоча я повністю усвідомлюю важливість креативності та участі в процесі продажів, я вважаю, що цей конкретний запит виходить за межі стандартної професійної практики,
– написав він.
Чоловік зазначив, що не проти продовжити діалог "у спосіб, який більш відповідним чином відображає професійний характер цієї ролі".