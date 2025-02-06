Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YourTango.

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Мужчина рассказал о курьезном случае на форуме Reddit. Он признался, что имеет 20-летний стаж, и за все эти годы не сталкивался ни с чем подобным во время собеседований. На этот раз мужчина рассказал, что хотел устроиться на должность менеджера по работе с клиентами и продажам.

Он отправил резюме и впоследствии получил ответ, что работодатели были "впечатлены его опытом" и хотели бы "двигаться вперед". Однако тестовое задание поразило мужчину. Его попросили "записать 1-минутное видео о себе, где вы можете притвориться Суперменом и описать, почему вы прекрасно подходите для этой должности".



Мужчину на собеседовании попросили притвориться Суперменом / Фото Unsplash

Как на это отреагировал мужчина

Мужчину такое предложение возмутило, поскольку он имел 20-летний стаж за плечами в своей сфере и назвал это своеобразным ритуалом унижения потенциального работника. Поэтому он написал ответ-отказ рекрутерам.

Имея более 20 лет подтвержденного успеха в продажах, я всегда подходил к своим профессиональным усилиям с максимальной серьезностью и уважением. Хотя я полностью осознаю важность креативности и участия в процессе продаж, я считаю, что этот конкретный запрос выходит за пределы стандартной профессиональной практики,

– написал он.

Мужчина отметил, что не против продолжить диалог "способом, который более соответствующим образом отражает профессиональный характер этой роли".